​ЄС - не "угорський базар": прем'єр Бельгії розкритикував Орбана за позицію щодо України

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана та наголосив, що Європейський Союз не є "угорським базаром".
Про це пише The Guardian.
Виступаючи після прибуття на саміт щодо Західних Балкан, Де Кроо повторив слова міністра закордонних справ Лєксембургу про те, що ЄС не є "базаром".
Зокрема він попередив Орбана, про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.
Раніше очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Бетель заявив, що Угорщина має памʼятати, у якому стані сама приєднувалась до ЄС у 2004 році. За словами дипломата, якби Євросоюз зважав на економічний фактор, як це робить Будапешт стосовно вступу України, то Угорщина і в теперішній час не стала би членом блоку.
Бетель також нагадав урядові Угорщини, що питання європейської інтеграції України не можна перетворювати на "базар".
- Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
- Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято.
- У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
- З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
Сьогодні, 13, грудня, за день до вирішального саміту Орбан знову заявив, що не підтримає вступ України до ЄС.