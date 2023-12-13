​ЄС - не "угорський базар": прем'єр Бельгії розкритикував Орбана за позицію щодо України

Де Кроо нагадав угорському прем'єру про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана та наголосив, що Європейський Союз не є "угорським базаром".

Про це пише The Guardian.

Виступаючи після прибуття на саміт щодо Західних Балкан, Де Кроо повторив слова міністра закордонних справ Лєксембургу про те, що ЄС не є "базаром".

Зокрема він попередив Орбана, про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.

Раніше очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Бетель заявив, що Угорщина має памʼятати, у якому стані сама приєднувалась до ЄС у 2004 році. За словами дипломата, якби Євросоюз зважав на економічний фактор, як це робить Будапешт стосовно вступу України, то Угорщина і в теперішній час не стала би членом блоку.

Бетель також нагадав урядові Угорщини, що питання європейської інтеграції України не можна перетворювати на "базар".