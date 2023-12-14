Австралія розширює програму підготовки український військових

Кількість інструкторів під час кожної ротації збільшиться з 70 до 90.

Австралія оголосила про розширення програми з тренування українських військових в межах програми "Операція Куду" на наступний рік. З січня австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 українців у межах міжнародної тренувальної місії, очолюваної Великою Британією.

Цього тижня відбулася остання ротація приблизно 70 інструкторів Австралійських сил оборони. Про це повідомили на урядовому сайті.

"Протягом наступних 12 місяців кількість членів Австралійських збройних сил, розгорнутих на кожній ротації, збільшиться до 90", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, додадуть програму навчання молодшого керівництва щодо навичок ведення бойових дій, включно з міською та окопною війною, надання першої медичної допомоги в умовах бою, виявлення вибухівки та навичок стрільби.

З червня 2022 понад 30 000 українців пройшли навчання за підтримки інструкторів з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і, нещодавно, Румунії.

Загальна грошова допомога Австралії Україні становить близько $910 мільйонів, включно з 730 мільйонів доларів військової підтримки.

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра та міністра оборони Річард Марлз заявив, що персонал Австралійських збройних сил надає критичні навички українським новобранцям.

"Ми пишаємося розширенням підтримки Австралією операції «Куду», місії, яка зміцнює міжнародну солідарність з Україною", – сказав він.