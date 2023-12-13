ЄС, імовірно, домовиться про 50 млрд євро для України, але в запасі є план "Б", - єврокомісар Ган

Лідери Євросоюзу, імовірно, цього тижня досягнуть угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.
Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Reuters.
Цю суму включили в пакет з іншими витратами - наприклад, для Угорщини.
"Це пакет, і він призначений не лише для України, у ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини", - сказав Ган.
Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
Натомість Угорщина поставила під сумнів виділенні цієї допомоги, яка через ситуацію в США отримала додаткову вагу.
"Навесні американський уряд запитав нас, що вони були б дуже за, якби ми могли очолити довгострокову підтримку України, а також своєрідний внутрішній тиск на Палату представників та Сенат, щоб вони зробили щось подібне", - зазначив єврокомісар.
Ган додав, що "це все добре розуміють усі лідери, і тому я думаю, що, зрештою, Угорщина теж погодиться, тому що це також стосується її власних інтересів".
На запитання журналістів, чи є у ЄС альтернативний план, якщо Будапешт таки заблокує виділення допомоги україні, комісар ЄС відповів ствердно.
"Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу", - сказав Ган.
На інше питання, чи можуть 26 країн ЄС, за винятком Угорщини, надати гроші в рамках міжурядової угоди, Хан відповів, що так. "Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти", додав єврокомісар.
Більше про позицію Угорщини щодо фінансової допомоги Україні
- Угорщина виступає проти повного чотирирічного плану допомоги Україні. Будапешт хотів би, аби ЄС запропонував Києву фінансування на один рік без змін до бюджету.
- Напередодні,12 грудня, стало відомо, що Угорщина готова зняти своє вето в обмін на фінансування, яке ЄС заблокував через "відкат" демократії в країні. Угорщина хоче отримати близько 30 млрд євро, які були заморожені минулого року через проблеми верховенства права та хабарництва. Наразі це фінансування призупинено, доки країна не виконає майже два десятки інших вимог, від забезпечення академічної свободи до захисту прав ЛГБТК і біженців.
- 13 грудня Європейська комісія оголосила, що розморожує близько 10 мільярдів євро, виділених Угорщині – приблизно третину загальної суми, призупинену через низку проблем, пов’язаних із верховенством права.
- Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу розглядають запасний план, щоб проштовхнути необхідну допомогу для України у війні проти Росії, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет 50 мільярдів євро.