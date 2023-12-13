ЄС, імовірно, домовиться про 50 млрд євро для України, але в запасі є план "Б", - єврокомісар Ган

Для цього допомогу Україні включили у пакет з іншими важливими витратами.

Лідери Євросоюзу, імовірно, цього тижня досягнуть угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Reuters.

Цю суму включили в пакет з іншими витратами - наприклад, для Угорщини.

"Це пакет, і він призначений не лише для України, у ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини", - сказав Ган.

Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.

Натомість Угорщина поставила під сумнів виділенні цієї допомоги, яка через ситуацію в США отримала додаткову вагу.

"Навесні американський уряд запитав нас, що вони були б дуже за, якби ми могли очолити довгострокову підтримку України, а також своєрідний внутрішній тиск на Палату представників та Сенат, щоб вони зробили щось подібне", - зазначив єврокомісар.

Ган додав, що "це все добре розуміють усі лідери, і тому я думаю, що, зрештою, Угорщина теж погодиться, тому що це також стосується її власних інтересів".

На запитання журналістів, чи є у ЄС альтернативний план, якщо Будапешт таки заблокує виділення допомоги україні, комісар ЄС відповів ствердно.

"Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу", - сказав Ган.

На інше питання, чи можуть 26 країн ЄС, за винятком Угорщини, надати гроші в рамках міжурядової угоди, Хан відповів, що так. "Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти", додав єврокомісар.

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