Урсула фон дер Ляєн про рішення ЄС щодо України: "Цей день закарбується в історії Євросюзу"

День, коли лідери Європейського Союзу ухвалили рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала таким, який залишиться в історії Союзу.
Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Лідери вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться закарбованим в історії нашого СоюзуПишаємося тим, що ми виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", – зазначила фон дер Ляєн.
- 14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
- Під час саміту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову наполягав на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
- Під час ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС прем'єр Угорщини Орбан залишив зал. Згодом на сторінці Орбана у фейсбуці з'явилося відео, у якому він повторив свою позицію про те, що Україна не готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.