Урсула фон дер Ляєн про рішення ЄС щодо України: "Цей день закарбується в історії Євросюзу"

День, коли лідери Європейського Союзу ухвалили рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала таким, який залишиться в історії Союзу.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Лідери вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться закарбованим в історії нашого СоюзуПишаємося тим, що ми виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", – зазначила фон дер Ляєн.