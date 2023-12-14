Європейська рада знову відклала переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною

Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

Лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

“ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства”, - написав Мішель.

Він уточнив також, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС