Європейська рада знову відклала переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною

Лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
“ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства”, - написав Мішель.
Він уточнив також, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".
Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС
- В грудні 2019 року Рада ЄС визнала Боснію і Герцеговину не готовою до членства у ЄС, оскільки країна "не повною мірою відповідає копенгагенським політичним критеріям".
- В кінці 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку.