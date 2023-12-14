Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
ГоловнаСвіт

Європейська рада знову відклала переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною

Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

Європейська рада знову відклала переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною
Фото: EPA/UPG

Лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

“ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства”, - написав Мішель.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив також, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies