Країни Північної Європи та Україна підписали спільну заяву за підсумками другого саміту

Пообіцяли підтримувати нашу державу, скільки потрібно і посилювати санкційний тиск на РФ.

На другому саміті Україна – Північна Європа в Осло 13 грудня прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції й президенти України та Фінляндії підписали спільну заяву.

Лідери Північної Європи засудили російську агресію, закликали РФ вивести свої війська і наголосили на продовженні підтримки України стільки, скільки потрібно. За їхніми даними, з моменту незаконного повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року загальний обсяг допомоги від країн Північної Європи становить близько 11 мільярдів євро.

"Країни Північної Європи залишаються відданими посиленню міжнародного тиску з метою протистояння спроможності Росії продовжувати свою незаконну війну, зокрема за допомогою санкцій. Ми продовжимо співпрацювати з міжнародними партнерами для протидії обходу санкцій", - йдеться в заяві.

Крім того, партнери активно вивчатимуть "сфери надання додаткової підтримки, включно з, але не обмежуючись безпекою в морі, протиповітряною обороною та військово-повітряними силами, зокрема бойовою авіацією".

Також країни Північної Європи погоджуються розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобов'язань, які будуть формалізовані в тісній координації із союзниками та партнерами країн «Групи семи». Партнери беруть активну участь у реалізації десяти пунктів Формули миру в тісній співпраці з країнами з інших регіонів світу.

Також країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства в НАТО і "підтверджують свою підтримку відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС та у цьому зв'язку з нетерпінням чекають на засідання Європейської ради 14–15 грудня 2023 року".