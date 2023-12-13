Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими. Обмін відбувся сьогодні, 13 грудня, на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що Вірменія звільнила двох азербайджанських військових Гусейна Ахундова та Агшина Бабірова. Баку, зі свого боку, передав Єревану 32 полонених.

Про домовленість щодо обміну стало відомо 7 грудня.

За даними вірменських правозахисників, зараз в Азербайджані утримуються 23 вірмени, в тому числі колишні лідери республіки Нагірний Карабах, яка припиняє існування з 1 січня 2024 року.

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