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Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими

Вірменія звільнила двох азербайджанських військових, а Баку передав Єревану 32 полонених.

Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими. Обмін відбувся сьогодні, 13 грудня, на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що Вірменія звільнила двох азербайджанських військових Гусейна Ахундова та Агшина Бабірова. Баку, зі свого боку, передав Єревану 32 полонених.

Про домовленість щодо обміну стало відомо 7 грудня.

За даними вірменських правозахисників, зараз в Азербайджані утримуються 23 вірмени, в тому числі колишні лідери республіки Нагірний Карабах, яка припиняє існування з 1 січня 2024 року.

Зіткнення у Нагірному Карабасі й подальші стосунки Баку і Єревану

  • Після того, як у вересні цього року Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабасі, стосунки з Вірменією дуже погіршилися. Держдеп США попереджав навіть про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію.
  • Однак після низки переговорів за участі європейських держав (зокрема, зустріч у Гранаді президента Європейської ради Шарля Мішеля, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном) Пашинян заявив про дорожню карту миру та нормалізацію відносин з Азербайджаном.
  • Минулого місяця з'явилася заява від Баку, що Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.
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