Місцева влада не дозволила польським перевізникам блокувати кордон з Україною

Мер гміни Дорогуськ у Польщі не погодив новий протест перевізників на під’їзді до кордону з Україною.
Про це повідомляє RMF24.
В свою чергу, водії анонсують, що звернуться до суду, а завтра подадуть нові заяви на протести в кількох місцях.
Новий протест мав би виглядати точно так само, як нинішній, і початись наступного понеділка.
Мер гміни Дорогуськ Войцех Сава послався на встановлену законом причину – загрозу майну в значних розмірах. Маються на увазі фінансові втрати підприємців.
“Протест торкнувся не лише водіїв. Втрачають підприємці, працюючі та інші соціальні групи, які не мають роботи – це вирішальний фактор”, – зазначив Войцех Сава.
Що відомо про ситуацію навколо КПП:
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6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.
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11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
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Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
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За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.
- Пункт пропуску "Дорогуськ - Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби. Польська поліція повідомила, що поламану вантажівку, яка перекривала рух до КПП, прибрали.