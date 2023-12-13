Місцева влада не дозволила польським перевізникам блокувати кордон з Україною

Мер гміни Дорогуськ у Польщі не погодив новий протест перевізників на під’їзді до кордону з Україною.

Про це повідомляє RMF24.

В свою чергу, водії анонсують, що звернуться до суду, а завтра подадуть нові заяви на протести в кількох місцях.

Новий протест мав би виглядати точно так само, як нинішній, і початись наступного понеділка.

Мер гміни Дорогуськ Войцех Сава послався на встановлену законом причину – загрозу майну в значних розмірах. Маються на увазі фінансові втрати підприємців.

“Протест торкнувся не лише водіїв. Втрачають підприємці, працюючі та інші соціальні групи, які не мають роботи – це вирішальний фактор”, – зазначив Войцех Сава.

Що відомо про ситуацію навколо КПП: