Україна та Британія провели другий раунд консультацій щодо безпекових гарантій

Представники та Великої Британії провели другий раунд консультацій щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій, які передбачені Спільною декларацією про підтримку України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Українську делегацію очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква, до складу також увійшли: заступник голови ОП Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький та представники Міністерства оборони.

"Другий раунд консультацій показав прогрес, якого нам вдалося досягти з початку двосторонніх переговорів з безпеки. Велика Британія відіграє важливу роль у посиленні оборонних можливостей України, її економічної та фінансової стійкості, а також поступовому наближенні нашої держави до членства в НАТО, що буде надійною гарантією", - зазначив Жовква.

У відомстві розповіли, що під час переговорів сторони проаналізували основні складові гарантій безпеки та погодили подальший план роботи.

При цьому Жовква та голова британської делегації Ніколас Катсарас обговорили посилення двосторонніх відносин між країнами, імплементацію формули миру та графік подальших контактів на рівні лідерів держав.

У липні члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом.Перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії Україна провела наприкінці листопада.