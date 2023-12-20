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Китайська компанія будуватиме таємний тунель між Росією та Кримом

Після цього компанію КНР внесли до списку офіційних спонсорів війни в Україні.

Китайська компанія будуватиме таємний тунель між Росією та Кримом
Фото: НАЗК

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу державну будівельну компанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC), яка підписала договір з Росією щодо будівництва таємного тунелю, який сполучатиме РФ з окупованим Кримом. 

Про це повідомляє НАЗК.

"Китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо", – йдеться у заяві НАЗК.

CRCC працює в Росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року. Компанія знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

За повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво Росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати Росію з тимчасово окупованим Кримом. Підрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

У 2017 році російський підрозділ компанії ТОВ “Сиарсиси РУС” підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: “Аміньєвське шосе”, “Мічурінський проспект” та “Проспект Вернадського”. У грудні 2021 року відбулося їх відкриття. У цьому ж році “Сиарсиси Рус” розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (РФ) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі “Москва – Казань” протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту “Європа – Західний Китай”.

"КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області РФ. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., проте вартість її збільшилась до ₽ 70-80 млрд руб., (понад 900 млн дол.). Будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними - у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента країни-агресорки – Владіміра Путіна. Він відкрив нову ділянку траси “Москва – Казань” від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року", – зазначили у НАЗК.

Компанія в особі ТОВ “Сиарсиси Рус” продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

Китайська CRCC представлена в Росії дочірніми компаніями:

  • ТОВ “16-ое Управление Сиарсиси”. Виручка товариства за 2022 рік становила 3,9 млн дол., сплачено податків на 141,4 тис. дол.;
  • ТОВ “Сиарсиси Рус”, виручка товариства за 2022 рік становила 424,3 млн дол., чистий прибуток – 13,9 млн дол. Компанія має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ “РЖД Логистика”, АТ “Судостроительный завод им. Октябрьской Революции”;
  • ТОВ “Специализированный застройщик “ТПУ “Мичуринский проспект”. Чистий прибуток становив 923 тис дол., сплачено податків на 34 тис дол.;
  • ТОВ “Сильвер Сити Констракшн”. Виручка за 2022 рік становила 123 тис. дол., сплачено податків на 81,4 тис. дол.;
  • ТОВ “19 Бюро Сиарсис Рус” та ТОВ “Сиарсиси Гавань Рус”, було створено у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У квітні стало відомо, що до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб.

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