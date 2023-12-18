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Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі

Серед них - будівництво фортифікаційних ліній.

Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко вважає, що для зміцнення українських позицій на фронті терміново потрібно зробити чотири речі. Про це він розповів в інтервʼю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо».

«Що зараз треба робити? Я б сказав чотири речі. Перша – те, що ми зробили в 2014-2015 роках. Я доручив кожному голові обласної державної адміністрації взяти персональну відповідальність аж до звільнення, в тому числі і бюджетну відповідальність, і побудувати фортифікаційні лінії. Чому Суровікіну на півдні України вдалося збудувати це за три місяці, а у нас не побудовано за два роки, незважаючи на те, що проходить вже восьма нарада з цього приводу?», – зауважив Порошенко.

За його словами, "Україна має величезну кількість заводів залізобетонних виробів". Будувати треба глибокоешелоновану оборону з двоповерховими бліндажами, з позиціями, куди можна було б відступити. І ці позиції – це не окопи, бо з "Ланцетів" солдата, який лежить в окопі, ворог бачить і знищує.

«Друге. Ми маємо поставити мінні поля, вони мають бути на 10-15 км і їх треба встановлювати вже – і не тільки на ході чи на півдні. Їх треба встановлювати вздовж лінії кордону з Російською Федерацією», – вважає експрезидент.

Третя позиція - забезпечення FPV дронами.

«І четверта позиція – це елементи захисту, потужні засоби РЕБ і радіотехнічної розвідки. Я інвестував 150 млн грн. в науково-дослідницькі роботи з розробки засобів РЕБ, ми пройшли випробування Генштабу і Міноборони на відмінно. І я маю надію, що в лютому, а може наприкінці січня будемо мати дуже потужний проти Ланцетів, проти Орланів, проти Суперкаму дуже потужні засоби РЕБ», – говорить Порошенко.

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