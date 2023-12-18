Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко вважає, що для зміцнення українських позицій на фронті терміново потрібно зробити чотири речі. Про це він розповів в інтервʼю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо».

«Що зараз треба робити? Я б сказав чотири речі. Перша – те, що ми зробили в 2014-2015 роках. Я доручив кожному голові обласної державної адміністрації взяти персональну відповідальність аж до звільнення, в тому числі і бюджетну відповідальність, і побудувати фортифікаційні лінії. Чому Суровікіну на півдні України вдалося збудувати це за три місяці, а у нас не побудовано за два роки, незважаючи на те, що проходить вже восьма нарада з цього приводу?», – зауважив Порошенко.

За його словами, "Україна має величезну кількість заводів залізобетонних виробів". Будувати треба глибокоешелоновану оборону з двоповерховими бліндажами, з позиціями, куди можна було б відступити. І ці позиції – це не окопи, бо з "Ланцетів" солдата, який лежить в окопі, ворог бачить і знищує.

«Друге. Ми маємо поставити мінні поля, вони мають бути на 10-15 км і їх треба встановлювати вже – і не тільки на ході чи на півдні. Їх треба встановлювати вздовж лінії кордону з Російською Федерацією», – вважає експрезидент.

Третя позиція - забезпечення FPV дронами.

«І четверта позиція – це елементи захисту, потужні засоби РЕБ і радіотехнічної розвідки. Я інвестував 150 млн грн. в науково-дослідницькі роботи з розробки засобів РЕБ, ми пройшли випробування Генштабу і Міноборони на відмінно. І я маю надію, що в лютому, а може наприкінці січня будемо мати дуже потужний проти Ланцетів, проти Орланів, проти Суперкаму дуже потужні засоби РЕБ», – говорить Порошенко.