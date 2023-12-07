Міжнародний демократичний союз висловив стурбованість через відмову Порошенку взяти участь у його форумі, - "Євросолідарність"

Форум Міжнародного демократичного союзу (IDU), міжнародної організації за участі американських конгресменів, у своїй підсумковій резолюції, ухваленій у Вашингтоні, висловив всебічну підтримку Україні і закликав світових лідерів підтримувати нашу державу до перемоги над російською агресією. Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність". Крім того, у Міжнародному демократичному союзі стурбовані тим, що влада відмовила Петру Порошенку взяти участь у Форумі IDU, додають в "ЄС".

В резолюції наголошують: голос 5-го Президента України має бути почутим і у Вашингтоні, і в інших світових столицях.

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія).

Як зазначає "Євросолідарність", у своїй Резолюції Міжнародний демократичний союз, зокрема: