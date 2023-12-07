Зустрічі Орбана та Зеленського має передувати "належна підготовка”, - Сіярто

Керівництво Угорщини не проти зустрічі голови уряду Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським, але їй має передувати "належна підготовка".

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів у коментарі телеканалу ATV.

Сійярто зазначив, що Україні та Угорщині необхідно покращувати відносини, і найкраще робити це, "коли сторони говорять одна з одною безпосередньо".

Крім того, Сійярто повідомив, що очікує на особисту зустріч з "українським віцепрем'єр-міністром" у Брюсселі на початку наступного тижня.

Що відбувається у відносинах Угорщини та України:

Владна партія Угорщини внесла до парламенту резолюцію, в якій закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС, оскільки Будапешт посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня і знову написав лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля з вимогою зняти питання щодо вступу України до ЄС з порядку денного.

Керівник уряду Угорщини раніше заявляв, що Євросоюзу спочатку потрібно підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.