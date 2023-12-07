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Зустрічі Орбана та Зеленського має передувати "належна підготовка”, - Сіярто

Сійярто зазначив, що Україні та Угорщині необхідно покращувати відносини.

Зустрічі Орбана та Зеленського має передувати "належна підготовка”, - Сіярто
Фото: EPA/UPG

Керівництво Угорщини не проти зустрічі голови уряду Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським, але їй має передувати "належна підготовка".

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів у коментарі телеканалу ATV.

Сійярто зазначив, що Україні та Угорщині необхідно покращувати відносини, і найкраще робити це, "коли сторони говорять одна з одною безпосередньо".

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Крім того, Сійярто повідомив, що очікує на особисту зустріч з "українським віцепрем'єр-міністром" у Брюсселі на початку наступного тижня. 

Що відбувається у відносинах Угорщини та України:

  • Рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення всіх 27 членів блоку, і Будапешт зараз розглядається як основна перешкода.

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