"Пошук рішень з кожним партнером має ключове значення для перемоги", - Порошенко про відновлення контактів з Угорщиною

Лідер “Європейської Солідарності”, експрезидент Петро Порошенко привітав відновлення прямих двосторонніх контактів української влади з Будапештом.

«Діалог та пошук взаємоприйнятних рішень з кожним партнером та союзником України в ЄС та НАТО мають ключове значення для нашої перемоги», – написав Порошенко у соцмережах.

«Ніхто не зробить цю складну роботу за нас самих. Радію, що власним прикладом спонукав владу діяти активніше та конструктивніше», – зазначив Порошенко.

«Для успіху сьогодні як ніколи потрібні далекоглядність та координація зусиль, адже всі ми діємо заради та в інтересах України!», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що планував у листопаді зустрічі з лідерами Угорщини, Словаччини й інших держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави. Однак тоді йому не дали офіційного дозволу виїхати за кордон.