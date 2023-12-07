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"Пошук рішень з кожним партнером має ключове значення для перемоги", - Порошенко про відновлення контактів з Угорщиною

Експрезидент вітає таке рішення.

"Пошук рішень з кожним партнером має ключове значення для перемоги", - Порошенко про відновлення контактів з Угорщиною
Фото: eurosolidarity.org

Лідер “Європейської Солідарності”, експрезидент Петро Порошенко привітав відновлення прямих двосторонніх контактів української влади з Будапештом.

«Діалог та пошук взаємоприйнятних рішень з кожним партнером та союзником України в ЄС та НАТО мають ключове значення для нашої перемоги», – написав Порошенко у соцмережах. 

«Ніхто не зробить цю складну роботу за нас самих. Радію, що власним прикладом спонукав владу діяти активніше та конструктивніше», – зазначив Порошенко. 

«Для успіху сьогодні як ніколи потрібні далекоглядність та координація зусиль, адже всі ми діємо заради та в інтересах України!», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що планував у листопаді зустрічі з лідерами Угорщини, Словаччини й інших держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави. Однак тоді йому не дали офіційного дозволу виїхати за кордон.

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