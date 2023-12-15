Зеленський: Для України політика євроінтеграції - це внутрішня політика

Наступного року Україна має опрацювати з Євросоюзом рамку перемовин і розпочати процес повної інтеграції всіх інституцій до стандартів ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу підкреслити, що це не лише законодавча робота щодо законів і правил, а й щодо реалій нашого життя, які мають бути саме такими реаліями, щоб дійсно відчувалось, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування. Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика", - сказав він.

Зеленський відзначив важливість того, що "має бути якнайбільше громад у Європі, які підтримують зближення з Україною. Такої роботи має бути значно більше на місцевому рівні".

Президент наголосив, що "якщо хтось на будь-якій посаді, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування, чомусь вважає, що війна десь там, а він нібито може займатися чимось іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо".

"Дуже хотілося б, щоб на місцях усе було зроблено заради нашої перемоги. Від виділення коштів №1 і до інших питань, за які потім може бути просто соромно перед громадою. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни", - сказав він.

Як повідомлялося, 14 грудня лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС. Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС".

Шлях України до Євросоюзу

Прагнення України стати членом євроатлантичної спільноти закріплене в Конституції. Це рішення ухвалили в 2019 році – через п'ять років після того, як Україна виборола право на європейське майбутнє Революцією Гідності.

Брюссель і Київ проводять спільну політику зближення, зокрема скасуванням віз для українців. Київ натомість взяв на себе зобов'язання проводити євроінтеграційні реформи.

Після початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2022, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу.

23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.

8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважає повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.

Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Єврорада не ухвалить рішення про переговори, то це означатиме вплив на це президента РФ: "вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається".