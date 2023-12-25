Хусити посилюють напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі, − Politico

У суботу Пентагон оголосив, що японський танкер-хімовоз Chem Pluto був уражений безпілотником, запущеним з Ірану.

Хусити посилюють напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи, пише Politico.

Західні посадовці стверджують, що за нападами хуситів стоїть Іран. Хусити спочатку заявляли, що націлені лише на кораблі, що прямують до Ізраїлю, але тим часом атакували кілька суден, що пливли до портів Європи та Азії.

Ситуація ще більше загострилася на вихідних. У суботу Пентагон оголосив, що японський танкер-хімовоз Chem Pluto був уражений безпілотником, запущеним з Ірану. Це перший випадок з початку кризи, коли США безпосередньо звинуватили Іран в націленні на комерційне судно.

Атаки в Червоному морі вже вплинули на світову торгівлю, оскільки страхові ставки зростають, а судноплавні компанії перенаправляють трафік набагато довшим маршрутом навколо африканського мису Доброї Надії.

Судноплавний гігант Maersk заявив у неділю ввечері, що готується відновити судноплавство в Червоному морі. На початку цього місяця компанія перевела все корабельні маршрути через протоку Баб-ель-Мандеб.

“Але існує ймовірність набагато більшого хаосу − якщо Іран почне атакувати кораблі в Ормузькій протоці, найважливішій у світі точці пропуску, через яку проходить більшість нафтових танкерів з Аравійського півострова. Ескалація там може знову призвести до зростання світових цін на енергоносії”, − зазначає видання.

Politico підкреслює, що суботній удар безпілотника Ірану має значення, оскільки він був здійснений не в Червоному, а в Аравійському морі, проти танкера-хімовоза, що прямував із Саудівської Аравії до Індії.

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