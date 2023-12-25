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Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

В уряді готуються документи про передачу ще 34 автівок.

Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв
Фото: 1news.com.ua

Цього року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв.

Про це повідомляє Delfi.

За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро. 

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