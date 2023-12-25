Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

В уряді готуються документи про передачу ще 34 автівок.

Цього року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв.

Про це повідомляє Delfi.

За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.