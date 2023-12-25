Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

Цього року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.
Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
- Із пропозицією передавати Україні автомобілі, конфісковані у пʼяних водіїв, виступив міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. Його підтримала владна коаліція в сеймі.
- У березні уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.