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Іранський дрон атакував танкер із хімікатами в Індійському морі

На борту спалахнула пожежа, але минулося без постраждалих. 

Іранський дрон уразив танкер із хімікатами Chem Pluto в Індійському океані, повідомили в Пентагоні. Атака відбулася вчора, пише BBC.

Пожежу на борту танкера загасили. Обійшлося без постраждалих.

Іран атаку не коментує. Це не перший удар на корабель з використанням дронів – повстанці-хусити в Ємені, яких підтримує Іран і які підтримують ХАМАС у війні з Ізраїлем, нещодавно використовували безпілотники та ракети для націлювання на судна в Червоному морі.

Але ця подія є першою у своєму роді на такій відставні, повідомила фірма морської безпеки Ambrey. Ця ж компанія також повідомила, що судно прямувало з Саудівської Аравії до Індії та було пов’язане з Ізраїлем. Хусити стверджують, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна через війну у Газі.

США заявили, що Chem Pluto зазнав удару "безпілотника односторонньої дії, випущеного з Ірану". Вважається, що це перший випадок, коли США публічно звинуватили Іран у прямому ударі по кораблю.

Раніше США звинуватили Іран у "глибокій участі" в плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Тегеран це заперечує. 

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