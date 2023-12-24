Прем'єр Косова стверджує, що Сербія готує нову збройну провокацію

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті в суботу заявив, що озброєні люди за підтримки сербських спецслужб готуються до чергової провокації проти його країни на кшталт інциденту у вересні, – пише Reuters.

Під час прес-конференції Курті сказав, що до нової спроби інциденту причетний колишній співголова партії "Сербський список", Мілан Радойчич, який зізнався, що брав участь у вересневих заворушеннях та планує подальші напади.

"Зараз він продовжує підготовку до інших атак у нашій країні...він проводить регулярні зустрічі з високопосадовцями сербської секретної служби BIA", – заявив прем'жр Косова.

У свою чергу голова сербського Управління у справах Косова і Метохії Петар Петкович у відповідь назвав твердження Курті "абсолютною брехнею".