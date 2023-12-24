“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

Прем'єр Косова стверджує, що Сербія готує нову збройну провокацію

Сербські спецслужби готують нову провокацію.

Прем'єр Косова стверджує, що Сербія готує нову збройну провокацію
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті в суботу заявив, що озброєні люди за підтримки сербських спецслужб готуються до чергової провокації проти його країни на кшталт інциденту у вересні, – пише Reuters.

Під час прес-конференції Курті сказав, що до нової спроби інциденту причетний колишній співголова партії "Сербський список", Мілан Радойчич, який зізнався, що брав участь у вересневих заворушеннях та планує подальші напади.

"Зараз він продовжує підготовку до інших атак у нашій країні...він проводить регулярні зустрічі з високопосадовцями сербської секретної служби BIA", – заявив прем'жр Косова.

У свою чергу голова сербського Управління у справах Косова і Метохії Петар Петкович у відповідь назвав твердження Курті "абсолютною брехнею".

  • У жовтні Сербія заявила, що готова повернутися до переговорів із Косово за посередництва Європейського Союзу і закликає сербську меншість балканського сусіда взяти участь у місцевих виборах.
  • Косово вважає, що за озброєним угрупованням, яке у вересні влаштувало засідку, напало на поліцейських і зіткнулося з косовськими силами, стоїть Сербія. 
  • Влада в Приштині продемонструвала сучасну зброю, яку, за її словами, використовувала група, зокрема, два сербських броньованих авто та гранатомет, а також документ, який нібито свідчить, що гранатомет, виготовлений збройовою компанією "Zastava", був поставлений сербською армією. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies