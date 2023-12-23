Мер Лондона погодився відправляти в Україну на фронт позашляховики

Раніше він відмовився віддавати автомобілі, які лондонці здають на утилізацію.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що підтримує ініціативу відправки в Україну повнопривідних автомобілів, які мають бути утилізованими. Раніше він заблокував відправлення таких автівок у зону бойових дій, оскільки, за його словами, цей крок не приніс би лондонцям користі в екологічному, економічному та соціальному плані.

Як повідомив The Telegraph, Хан змінив своє рішення після кампанії у ЗМІ. Він звернувся до Марка Харпера, міністра транспорту, з проханням "дозволити лондонцям та іншим мешканцям по всій країні дарувати відповідні транспортні засоби Україні через утилізацію".

У листі, який Хан написав спільно із Беном Уоллесом, колишнім міністром оборони, йдеться, що такий крок можна було б зробити найшвидше, змінивши національні правила для Сертифікату про знищення і дозволити експорт відповідних транспортних засобів в Україну через зареєстровану благодійну або національну схему.

Раніше Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр, та ексмер Лондона, заявив, що лондонці захочуть зіграти роль у допомозі Україні у боротьбі з режимом Володимира Путіна , відправляючи свої автомобілі на лінію фронту.Він звинуватив початкове рішення Хана заблокувати цей крок як "дріб’язкове та смішне".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм зараз потрібна допомога, щоб перемогти набагато небезпечнішу загрозу – Володимира путіна", – сказав він.

Що передувало:

У вересні Віталій Кличко, мер Києва, написав Хану листа після того, як звернув увагу на британську схему утилізації Ulez, запропонувавши передати частину транспортних засобів Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і використовуватиметься для "різноманітних рятувальних і транспортних ролей".

У грудні мер Лондона написав Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправити в Україну транспортні засоби, які готуються для утилізації Ulez.

Що таке програма ULEZ

Програма ULEZ, за якою власники автомобілів, які не відповідають екологічним вимогам, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здадуть на утилізацію свій транспортний засіб. Якщо ж вони вирішать авто залишити, то повинні сплачувати щоденну плату в розмірі £12,50.

Переважно йдеться про більшість позашляховиків, пікапів тощо, дизельних автомобілів, зареєстрованих до вересня 2015 року, і бензинових, зареєстрованих до січня 2006 року.