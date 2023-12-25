Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу знайшли мертвими в тунелі

Як саме вони загинули – невідомо.

З підземних тунелів на півночі Сектора Гази витягнули тіла п'ятьох ізраїльських заручників, убитих під час перебування у полоні терористів ХАМАСу.

Про це пише Reuters з посиланням на військових.

Як саме вони загинули – невідомо.

Головний військовий речник, контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що експертиза ще не завершена. “Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, що вони схвалять, громадськість”, − сказав він.

Троє солдатів і двоє цивільних були серед 240 людей, яких бойовики ХАМАСу забрали до Сектора Гази під час нападу 7 жовтня. Військові оголосили про репатріацію їхніх тіл на початку цього місяця.

Терористи минулого тижня опубліковували відео, на якому видно трьох живих заручників у вузькій спальні без вікон.ХАМАС раніше заявляв, що деякі заручники загинули внаслідок ізраїльського обстрілу анклаву Він також погрожував стратити заручників.