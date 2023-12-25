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Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу знайшли мертвими в тунелі

Як саме вони загинули – невідомо. 

Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу знайшли мертвими в тунелі
Фото: Times of Israel

З підземних тунелів на півночі Сектора Гази витягнули тіла п'ятьох ізраїльських заручників, убитих під час перебування у полоні терористів ХАМАСу.

Про це пише Reuters з посиланням на військових.

Як саме вони загинули – невідомо. 

Головний військовий речник, контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що експертиза ще не завершена.  “Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, що вони схвалять, громадськість”, − сказав він.

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Троє солдатів і двоє цивільних були серед 240 людей, яких бойовики ХАМАСу забрали до Сектора Гази під час нападу 7 жовтня. Військові оголосили про репатріацію їхніх тіл на початку цього місяця.

Терористи минулого тижня опубліковували відео, на якому видно трьох живих заручників у вузькій спальні без вікон.ХАМАС раніше заявляв, що деякі заручники загинули внаслідок ізраїльського обстрілу анклаву Він також погрожував стратити заручників.

  • Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази
  • З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня між сторонами було лише одне тижневе гуманітарне припинення вогню. Під час його дії терористи випустили частину заручників, а Ізраїль натомість звільнив із в'язниць деяких жінок і підлітків. Це "перемир'я" тривало з 22 листопада до 1 грудня. 
  • 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
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