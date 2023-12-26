Шестеро українських пілотів завершили підготовку до польотів на F-16 в Британії

Перша група українських пілотів завершила підготовку до польотів на F-16 у Королівських ВПС Великої Британії.
"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України", – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Європейська правда.
За даними видання, підготовку завершили шість досвідчених льотчиків-українців. Зараз вони навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії. Ще десять пілотів-стажерів залишаються в Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузі.
- У серпні стало відомо, що українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16. До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців.
- Мінімальний термін на підготовку пілотів мав становити шість місяців. Тривалість терміну для пілотів вирахували після того, як два українські фахівці пройшли тестування у США. Відповідно до рівня їхньої підготовки і стало зрозуміло про оптимальний мінімум.
- У листопаді стало відомо, що українські пілоти вже проходять підготовку на F-16 у повітрі у Данії.
- Раніше повідомлялося, що перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа. Такі прогнози робили на тлі серії відтермінувань початку тренувальних програм.