Шестеро українських пілотів завершили підготовку до польотів на F-16 в Британії

Перша група українських пілотів завершила підготовку до польотів на F-16 у Королівських ВПС Великої Британії.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України", – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, підготовку завершили шість досвідчених льотчиків-українців. Зараз вони навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії. Ще десять пілотів-стажерів залишаються в Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузі.