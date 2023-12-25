​У столиці Сербії протестувальники оголосили про блокаду руху

Група студентів і молодих людей, які протестують проти результатів парламентських і місцевих виборів, оголосила 25 грудня про шестигодинну блокаду руху у двох місцях Белграда, передає Nova.rs.

"Сьогодні ввечері ми подамо запит до всіх органів місцевого самоврядування, щоб вони дали нам дані про списки виборців. Ми зараз складемо запит, дамо вам підписати його і розішлемо у всі органи місцевого самоврядування. А потім подивимося, що ви робитимете в середу, якщо ми не відповімо на всі запити, які ми просили", - сказав студент Іван Бєліч.

Студенти під час блокади грають у волейбол і карти, а дехто ще й навчається.

Комітет із нагляду за виборчою кампанією Народних зборів Сербії сьогодні більшістю голосів відхилив пропозицію члена опозиції Слободана Првановича про те, щоб дострокові парламентські та місцеві, які відбулися 17 грудня, були оцінені як недійсні.

Вибори у Сербії