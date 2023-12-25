​У столиці Сербії протестувальники оголосили про блокаду руху

Група студентів і молодих людей, які протестують проти результатів парламентських і місцевих виборів, оголосила 25 грудня про шестигодинну блокаду руху у двох місцях Белграда, передає Nova.rs.
"Сьогодні ввечері ми подамо запит до всіх органів місцевого самоврядування, щоб вони дали нам дані про списки виборців. Ми зараз складемо запит, дамо вам підписати його і розішлемо у всі органи місцевого самоврядування. А потім подивимося, що ви робитимете в середу, якщо ми не відповімо на всі запити, які ми просили", - сказав студент Іван Бєліч.
Студенти під час блокади грають у волейбол і карти, а дехто ще й навчається.
Комітет із нагляду за виборчою кампанією Народних зборів Сербії сьогодні більшістю голосів відхилив пропозицію члена опозиції Слободана Првановича про те, щоб дострокові парламентські та місцеві, які відбулися 17 грудня, були оцінені як недійсні.
Вибори у Сербії
- 17 грудня у країні завершилися позачергові парламентські вибори. Явка виборців становила 51,93% за дві години до кінця голосування.
- Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.
- Однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії стали восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії. Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
- Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.
- За результатами теперішніх виборів перемогу здобула політсила президента Александра Вучича. Так, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72%, лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.
- Міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Вучича та порушення правил голосування, зокрема через підкуп голосів.