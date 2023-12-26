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США ведуть переговори про "оновлення" Палестинської влади, – WP

США намагаються взяти під контроль палестинську владу, заохочуючи формування нового уряду та розпочавши навчання для його сил безпеки.

США ведуть переговори про "оновлення" Палестинської влади, – WP
Фото: EPA/UPG

Палестинські та американські офіційні особи намагаються вести переговори щодо змін та нових облич на ключових посадах, щоб покращити ставлення до влади серед палестинців, маючи на увазі розширення ролі в секторі Газа після війни.

Про це пише The Washington Post.

За словами анонімного офіційного представника Білого дому, адміністрація Байдена спілкувалась із палестинцями та членами міжнародної спільноти про "новий уряд і трохи свіжої крові, яка приєднається до палестинської влади разом із Аббасом". 

Також один із західних дипломатів анонімно сказав, що зміни в керівництві мають супроводжуватися чіткою дорожньою картою вирішення конфлікту за принципом двох держав. "Раніше це не має сенсу", – зауважив він. 

"На Західному березі річки Йордан крихке, і ми граємося з вогнем", –- сказав дипломат і додав, що, "тиснучи на Аббаса, який надзвичайно слабкий, втомлений і старий, ми ризикуємо, що все завалиться".

Махмуд Аббас
Фото: EPA/UPG
Махмуд Аббас

Палестинські офіційні особи скептично ставляться до здатності Сполучених Штатів досягти домовленостей, поки нинішній ультраправий уряд Ізраїлю перебуває при владі. Вони заявили, що хочуть, щоб будь-які подібні зусилля були пов’язані з чітким "політичним горизонтом" палестинської державності. 

"Американці говорять про наступний день", – сказав віце-прем'єр-міністр Палестинської влади Набіль Абу Рудейне. "Але навіть якби ми домовилися, як це реалізувати? Політика Ізраїлю спрямована на послаблення влади, а не на її посилення". Він додав, що не можна призначати будь-якого лідера.Таку ж думку висловлює Саїф Акель, лідер молоді ФАТХ. Він заявив, що "розчарована молодь повертається до відкинутого владою збройного опору". Проте, за його словами, будь-який лідер, нав'язаний ззовні, є неприйнятним.

Фото: EPA/UPG

Також, як пише видання, проблемою є зрив у спробах США розблокувати 140 мільйонів доларів податкових відрахувань, призначених для Гази. Кошти заблокував Ізраїль після атаки ХАМАС на ізраїльські громади 7 жовтня.

За словами члена центрального комітету Руху за звільнення Палестини (ФАТХ) Сабрі Сайдама, відправною точкою для переговорів має бути припинення вогню.

Сполучені Штати в координації зі своїми союзниками сподіваються якнайшвидше навчити сили Палестинської влади виконувати обов’язки з безпеки в Газі. Але домовленостей досягнути поки що не вдалося.

  • Тим часом палестинська влада працює зі США над післявоєнним планом для Гази. На думку прем’єр-міністра Палестини Мохаммада Штає, мета Ізраїлю повністю перемогти ХАМАС є нереальною.
  • Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн припустила, що ЄС може відіграти ключову роль у розбудові незалежної палестинської демократії. 
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