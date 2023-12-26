Судноплавна компанія Maersk готується до відновлення рейсів у Червоному морі, – Рolitico

Судноплавна компанія Maersk заявила, що готується дозволити суднам відновити рух Червоним морем.

"Ми отримали підтвердження того, що раніше оголошену багатонаціональну ініціативу з безпеки Operation Prosperity Guardian (OPG) тепер створено та розгорнуто, щоб дозволити морській торгівлі проходити через Червоне море-Аденську затоку та знову повернутися до використання Суецького каналу як воріт між Азією та Європою", – повідомили у компанії Maersk, передає Politico.

Компанія заявила, що працює над планами щодо перших суден, які здійснять подорожі, і роблять усе, щоб "щоб це сталося якомога швидше".

Як зазначається, напади хуситів призвели до серйозних перебоїв у судноплавстві через Суецький канал і Червоне море, які є найважливішими каналами для торгівлі нафтою, природним газом, зерном і споживчими товарами між Європою та Азією.