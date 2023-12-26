Судноплавна компанія Maersk готується до відновлення рейсів у Червоному морі, – Рolitico

Судноплавна компанія Maersk заявила, що готується дозволити суднам відновити рух Червоним морем.
"Ми отримали підтвердження того, що раніше оголошену багатонаціональну ініціативу з безпеки Operation Prosperity Guardian (OPG) тепер створено та розгорнуто, щоб дозволити морській торгівлі проходити через Червоне море-Аденську затоку та знову повернутися до використання Суецького каналу як воріт між Азією та Європою", – повідомили у компанії Maersk, передає Politico.
Компанія заявила, що працює над планами щодо перших суден, які здійснять подорожі, і роблять усе, щоб "щоб це сталося якомога швидше".
Як зазначається, напади хуситів призвели до серйозних перебоїв у судноплавстві через Суецький канал і Червоне море, які є найважливішими каналами для торгівлі нафтою, природним газом, зерном і споживчими товарами між Європою та Азією.
- Хусити погрожували атакувати будь-яке судно, яке, на їхню думку, прямує до Ізраїлю або прибуває з нього. Основні судноплавні компанії уникають Червоного моря та відправляють свої кораблі навколо Африки та мису Доброї Надії, збільшуючи свої маршрути на тиждень-два.
- На початку грудня військовий корабель США збив три безпілотники після атаки на три комерційні судна в Червоному морі.
- 12 грудня єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Атака спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- 21 грудня хусити озвучили погрози продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі. Повстанці попередили, що готові відповісти на ймовірні атаки США на їхні бази.
- Вже 25 грудня хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі. Західні посадовці стверджують, що за нападами хуситів стоїть Іран. Хусити спочатку заявляли, що націлені лише на кораблі, що прямують до Ізраїлю, але тим часом атакували кілька суден, що пливли до портів Європи та Азії.