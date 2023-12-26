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Нетаньягу назвав "три передумови миру" у Газі, – WSJ

Також, на його думку, Ізраїль також повинен забезпечити, умови, щоб Газа "ніколи більше не використовувалася як база для нападу" на Ізраїль. 

Нетаньягу назвав "три передумови миру" у Газі, – WSJ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі.

Про це він написав у своїй статті в Wall Street Journal.

За словами прем’єра, передумови миру у Газі виглядають так: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.

"США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угрупування. Щоб досягти цієї мети, його військовий потенціал повинен бути демонтований, а політичне правління над Газою має бути припинене", – зазначає Нетаньягу.

Також, на його думку, Ізраїль також повинен забезпечити, умови, щоб Газа "ніколи більше не використовувалася як база для нападу" на Ізраїль. За словами Нетаньягу, це вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою та Єгиптом, який відповідає потребам безпеки Ізраїлю та запобігає контрабанді зброї на територію.

Бійці ХАМАС в Газі, 27 травня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Бійці ХАМАС в Газі, 27 травня 2021 р.

Як пише видання, Нетаньягу звинувачує палестинську владу у тому, що вона "наразі фінансує та прославляє тероризм в Юдеї та Самарії та навчає палестинських дітей прагнути до знищення Ізраїлю".

Тому зазначає, що, якщо палестинська влада керуватиме Газою після війни, то "очікування того, що палестинська влада демілітаризує Газу, є нездійсненною мрією".

Нетаньягу звертає увагу і на виховання та навчання дітей. За його словами, "школи повинні вчити дітей цінувати життя, а не смерть, а імами повинні припинити проповідувати вбивство євреїв".

"Палестинське громадянське суспільство має бути трансформовано таким чином, щоб його люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його", – пише він.

Фото: ЕРА/UPG

Також Нетаньягу розкритикував палестинського президента Махмуда Аббаса, який "навіть не може змусити себе засудити звірства 7 жовтня" і натякнув, що Палестина потребуватиме "сміливого та морального керівництва".

Ізраїльський прем’єр зазначив, що Німеччина та Японія, які пройшли "успішну дерадикалізацію", після перемоги союзників у Другій світовій війні, зараз є великими союзниками США та сприяють миру, стабільності та процвітанню в Європі та Азії.

"Після того, як ХАМАС буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", – підсумував він.

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