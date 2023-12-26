Україна хоче отримати від Австралії списані гелікоптери "Taipan"

Україна зробила запит на отримання 45 армійських багатоцільових гелікоптерів типу Taipan, які Австралія утилізує і ріже на металобрухт. Наразі гелікоптери перебувають у хорошому технічному стані, — пише видання Asia Pacific Defence Reporter.

За даними видання австралійські військові техніки таємно розбирають 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan і закопують компоненти на об'єкті оборони. Десятитонні двомоторні "Taipan" розбирають на частини, а не розрізають, оскільки їхня конструкція з вуглецевого волокна є дуже міцною.

"Вартість кожного вертольота на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів, тому було ухвалено рішення знищити їх по-тихому в надії, що ніхто не помітить", — пишуть у Asia Pacific Defence Reporter.

Після публікації історії міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що гелікоптери будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.

Видання дізналося, що федеральний уряд Австралії нещодавно отримав від України запит на придбання цих самих списаних гелікоптерів Taipan.

Зазначається, що гелікоптери, попри свій вік, перебувають у відмінному стані.