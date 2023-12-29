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Росіяни атакували вісім громад Сумщини

Протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів області.

Росіяни атакували вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 29 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 84 вибухи.

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Білопільську громаду російські окупаційні війська атакували з артилерії.

По Краснопільській та Юнаківській громадам росіяни били з артилерії та мінометів.

Також з мінометів атакували Есманьську, Великописарівську, Миропільську, Шалигинську та Хотінську громади.

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