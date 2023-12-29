Внаслідок російських обстрілів поранення отримали 5 цивільних

Російські окупаційні війська атакували Красногорівку, Авдіївку та Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 29 грудня 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Красногорівку. Ворожі снаряди поцілили по приватному сектору, де зазнали поранень 41-річний чоловік та жінка 83 років. Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни обстріляли Авдіївку, де від влучання по домоволодінню травми отримав 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

В Торецьку внаслідок удару на власному подвір’ї отримала осколкові поранення та перелам ноги жінка 60 років, яку шпиталізували.

Попередньо, росіяни обстрілювали населені пункти з РСЗВ “Град” та артилерії.