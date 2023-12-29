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На Київщині внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені 17 будинків

Також до 12 зросла чисельність пошкоджених автівок.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих ракет у Київській області кількість пошкоджених приватних будинків зросла до 17. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Уточнюється, що пошкодження зафіксували у трьох районах області.

“Пошкоджені дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. Також до 12 зросла чисельність пошкоджених автівок”, - йдеться у повідомленні ОВА.

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Також пошкодження отримала школа та будівля однієї з державних установ. 

Травмована внаслідок атаки людина отримала необхідну медичну допомогу.

  • Внаслідок ранкової російської атаки по території України станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.
  • Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що "Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505".
  • Внаслідок атаки по території України, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 було відомо про загибель 18 людей. Протягом дня ця цифра зростала. 
  • У декількох областях України через обстріли були відключення світла. Зокрема, у Київській, Дніпропетровській та інших.
  • Через обстріл у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. У північній частині міста фіксувалося підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).
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