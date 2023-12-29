На Київщині внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені 17 будинків

Також до 12 зросла чисельність пошкоджених автівок.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих ракет у Київській області кількість пошкоджених приватних будинків зросла до 17.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Уточнюється, що пошкодження зафіксували у трьох районах області.

“Пошкоджені дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. Також до 12 зросла чисельність пошкоджених автівок”, - йдеться у повідомленні ОВА.

Також пошкодження отримала школа та будівля однієї з державних установ.

Травмована внаслідок атаки людина отримала необхідну медичну допомогу.