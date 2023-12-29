Головне за п’ятницю, 29 грудня: наслідки масованої повітряної атаки, Зеленський в Авдіївці

31 бойове зіткнення, ворожі обстріли, російська ракета в просторі Польщі. Яким запам’ятається 674-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкової російської атаки по території України станом на вечір було відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.

Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "53 людини сьогодні врятували титани з ДСНС, 8 із врятованих дістали з-під завалів. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України", – написав Клименко о 19.29.

29 грудня Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Було зафіксовано 51 ворожий обстріл.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окупанти застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (зранку Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 87) та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по три - зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника.

Ворог також не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують позиції та завдають противнику значних втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 грудня – в нашій новині.

У Києві кількість загиблих внаслідок російської атаки сягнула дев’яти.

В Дарницькому районі пошкоджено житловий багатоповерховий і приватний будинки.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку, в Шевченківському – загорання в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загорання на території гаражів, пожежа на території складських приміщень, на території нежитлової забудови.

Більше інформації – в новині.

Про наслідки ворожої атаки в інших областях можна також прочитати тут.

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських бійців у Авдіївці. Він відзначив бійців нагородами і привітав із прийдешніми святами.

В ОПУ повідомили, що Президент відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці.

Орден «Золота Зірка» від глави держави отримав молодший сержант Ігор Тимощук, «Хрест бойових заслуг» - старший лейтенант Євген Байков. Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Також Зеленський відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня медичним працівникам хірургічної групи.

На великому десантному кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, ще 27 — поранені, повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на КіберСпротив.

Такі дані стали відомі з листа головнокомандувача російських ВМС, у якому він пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю окупантів.

Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляло, що у момент атаки в порту Феодосії на ВДК перебували 77 моряків.

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі, повідомила пресслужба польських Збройних сил у Twitter (Х).

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні.

Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета, передає RMF24.

Polsat News із посиланням на джерела перед цим повідомив, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і яку збила наша ППО.

У Повітряних силах України кажуть, що інцидент із літаючим об'єктом має стати ще одним сигналом для партнерів про те, що Україні потрібно більше засобів ППО, аби захищати і себе і Європу.

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