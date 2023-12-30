З 1 січня медичну допомогу на ТОТ зможуть отримати лише власники російського паспорту, - Федоров

Російська окупаційна адміністрація дає мешканцям тимчасово окупованих територій (ТОТ) час до нового року, щоб або отримати російський паспорт чи міграційну посвідку на проживання, або ж бути депортованими.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Ще одне “новорічне нововведення” від ворога: з 1 січня на медичну допомогу можна буде розраховувати тільки за наявності так званого російського медичного полісу”, - написав Федоров.

Він уточнив, що для оформлення такого полісу теж потрібен російський паспорт.

Таким чином, на переконання Федорова, росіяни намагаються знищити українську ідентичність на ТОТ.