З 1 січня медичну допомогу на ТОТ зможуть отримати лише власники російського паспорту, - Федоров

Російська окупаційна адміністрація дає мешканцям тимчасово окупованих територій (ТОТ) час до нового року, щоб або отримати російський паспорт чи міграційну посвідку на проживання, або ж бути депортованими.
Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
“Ще одне “новорічне нововведення” від ворога: з 1 січня на медичну допомогу можна буде розраховувати тільки за наявності так званого російського медичного полісу”, - написав Федоров.
Він уточнив, що для оформлення такого полісу теж потрібен російський паспорт.
Таким чином, на переконання Федорова, росіяни намагаються знищити українську ідентичність на ТОТ.
- В грудні цього року щонайменше 60% жителів тимчасово окупованого росіянами Маріуполя залишились без соціальних виплат.
- Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини провела чергові рейди по населених пунктах для "профілактичних" бесід з людьми, які відмовляються від "паспортизації", а також провели обшуки у пошуках підпілля.
- На тимчасово окупованій території Луганської області у громадян України зніматимуть відбитки пальців.