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З 1 січня медичну допомогу на ТОТ зможуть отримати лише власники російського паспорту, - Федоров

Таким чином росіяни намагаються знищити українську ідентичність на ТОТ. 

З 1 січня медичну допомогу на ТОТ зможуть отримати лише власники російського паспорту, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Російська окупаційна адміністрація дає мешканцям тимчасово окупованих територій (ТОТ) час до нового року, щоб або отримати російський паспорт чи міграційну посвідку на проживання, або ж бути депортованими.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Ще одне “новорічне нововведення” від ворога: з 1 січня на медичну допомогу можна буде розраховувати тільки за наявності так званого російського медичного полісу”, - написав Федоров. 

Він уточнив, що для оформлення такого полісу теж потрібен російський паспорт.

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Таким чином, на переконання Федорова, росіяни намагаються знищити українську ідентичність на ТОТ. 

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