Окупанти атакували Запорізьку область 12 ракетами та 34 безпілотниками, – ОВА

Минулої доби армія РФ завдала 196 ударів по 22 населених пунктах Запорізькою області, використавши 12 ракет та 34 "шахеди".

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського", – пише Малашко.

Також 145 артилерійських ударів зазнали території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У п'ятницю, 29 грудня, військовими РФ нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю. Відомо про 9 загиблих і 13 постраждалих. У місті оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару.