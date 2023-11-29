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Підтримка вступу України до ЄС та НАТО серед громадян зменшилась з середини літа на 7% та 6% відповідно

При цьому ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше половини опитаних (53%).

Підтримка вступу України до ЄС та НАТО серед громадян зменшилась з середини літа на 7% та 6% відповідно
Глава МЗС України Дмитро Кулеба і Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Брюссель, 29 листопада 2023
Фото: EPA/UPG

У межах 25-ї хвилі загальнонаціонального опитування Соціологічною групою Рейтинг було проведене дослідження динаміки ставлення населення України до міжнародних союзів.

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до Європейського Союзу у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно. 

Підтримка вступу держави до НАТО має також тенденцію до зниження і становить 77% (в липні було 83%). Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні, який був на початку вторгнення у березні 2022. Однак не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному Альянсі лише 5% опитаних, 15% – не голосували б, і 3% – не визначились.

Вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції немає. Жінки частіше за чоловіків демонструють невпевненість (не збираються голосувати або вагаються з відповіддю) як щодо вступу до ЄС, так і щодо вступу до НАТО. Найменшу підтримку союзів демонструють опитані з найнижчими доходами.

В цілому у кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше бажаючих побачити Україну в складі ЄС та НАТО серед мешканців столиці та заходу.

Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше половини опитаних (53%). Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше.

Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти.

Нагадаємо, нещодавно блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.

Минулого тижня президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС. Шарль Мішель назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні.

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