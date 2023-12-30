ЗСУ знищили дві ворожі гармати «Піон», якими росіяни наносили удари по Херсону

Російська армія продовжує "крити вогнем" прифронтові населені пункти Херсонської області, а також і обласний центр. Однак, Силам оборони вдалося уночі знищити дві гармати РСЗВ типу «Піон», які росіяни використовують для обстрілів житлових кварталах Херсона.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ворог не полишає спроби максимально тиснути артилерією… Ми продовжуємо утримувати позиції і на лівому березі, 10 штурмів знову було проти наших військ, але ми ... продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Також вночі ворог застосував ударні безпілотники, знову була атака, цього разу вона була сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, ... але влучання прийшлись по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор», – зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що захисникам ОК «Південь» вдалося знищити дві гармати РЗСВ «Піон», які ворог використовує для атак на Херсон та інші населені пункти.

Також, на підвні ППО збила два ворожі "шахеди".

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб.