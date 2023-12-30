Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
СБУ: Власник одного з алкогольних холдингів України Черняк отримав підозру за ведення бізнесу з Росією
СБУ: Власник одного з алкогольних холдингів України Черняк отримав підозру за ведення бізнесу з Росією
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили дві ворожі гармати «Піон», якими росіяни наносили удари по Херсону

Окупанти продовжують обстрілювати прифронтову зону Херсонщини.

ЗСУ знищили дві ворожі гармати «Піон», якими росіяни наносили удари по Херсону
Фото: Ярослав Тропінов

Російська армія продовжує "крити вогнем" прифронтові населені пункти Херсонської області, а також і обласний центр. Однак, Силам оборони вдалося уночі знищити дві гармати РСЗВ типу «Піон», які росіяни використовують для обстрілів житлових кварталах Херсона.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ворог не полишає спроби максимально тиснути артилерією… Ми продовжуємо утримувати позиції і на лівому березі, 10 штурмів знову було проти наших військ, але ми ... продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Також вночі ворог застосував ударні безпілотники, знову була атака, цього разу вона була сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, ... але влучання прийшлись по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор», – зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що захисникам ОК «Південь» вдалося знищити дві гармати РЗСВ «Піон», які ворог використовує для атак на Херсон та інші населені пункти.

Також, на підвні ППО збила два ворожі "шахеди".

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies