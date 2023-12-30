Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Харківщини

Впродовж доби російська армія завдала артилерійських, мінометних та авіаційних ударів по Куп'янському району Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від артилерійських та мінометних обстрілів ворога постраждали понад 15 населених пунктів Куп'янського району.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району", – пише він.

Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.