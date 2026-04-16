ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги

Інтерпол затримав у Австрії колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на Офісі генерального прокурора.

Українські правоохоронці готують клопотання про його передачу Україні.

Справу розглядає Франківський районний суд Львова. 45-річного Васьківа затримали в березні 2026 року. 30 березня Міністерство юстиції продало до суду клопотання про видачу його з Австрії. Для підготовки екстрадиції суд долучив до справи перекладача з німецької.

Колишній член правління естонської громадської організації “Слава Україні” та її ліквідатор Ільмар Рааг повідомив, що Інтерпол затримав Геннадія Васьківа в Австрії після прибуття з США.

ГО подала проти Васьківа цивільний позов про відшкодування загалом понад 38 млн грн, які планує перерахувати на підтримку Збройних сил України.

“Також цікаво, чому Васьків повернувся з США? Нібито, за цим стояла схема принади ДБР, за якою австрієць обіцяв Васьків якусь роботу”, – повідомив Рааг.

У квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал – депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації "Slava Ukraini" Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом Геннадія Васьківа та належить його родичам.

Йоганна-Марія Лехтме

Слідство встановило, що у 2021 році Васьків разом зі спільником створили ТзОВ “Айсі Констракшн”, однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд “Все для Перемоги”, через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією “Slava Ukraini”, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає “Slava Ukraini”. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому “Айсі Констракшн”.

Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку “Айсі Констракшн” мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Ще під час досудового розслідування Геннадій Васьків виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарки і не повернувся. Згодом за кордон виїхала і його родина. Йому інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 201-2), відмиванні майна (ч. 2 ст. 209) та підробленні документів (ч. 2 ст. 358 ККУ).

Після повернення в Україну, за рішенням суду, Геннадія Васьківа мають арештувати.