На Закарпатті взяли під варту чоловіка, який викрав жінку із дитиною і стріляв по поліції

У Закарпатській області суд взяв під варту без можливості внесення застави 52-річного жителя міста Берегове, який викрав жінку разом із малолітньою дитиною та відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це повідомили у Нацполіції.

Інцидент стався 14 квітня. На Мукачівщині чоловік, погрожуючи пістолетом, змусив свою 45-річну знайому разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз їх у напрямку Берегівського району.

Надалі він намагався викрасти ще одну дитину – власного онука, а також завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. У цей час викраденій жінці вдалося разом із дитиною втекти із авто.

На місці події поліція затримала зловмисника. Під час затримання він чинив збройний опір і вистрелив із травматичного пістолета в голову одному із поліцейських та намагався здійснити наїзд автомобілем на ще одного. Внаслідок події діти не постраждали. Поранені правоохоронці перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Затриманого у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому слідчі поліції Мукачівщини поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.Слідство триває.