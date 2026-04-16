Затримали ще одного підозрюваного в кібератаках

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в участі в міжнародному хакерському угрупованні, яке проводило кібератаки на громадян та компанії в США і країнах Європи. Його підозрюють у легалізації незаконно отриманого майна.

Генпрокурор Руслан Кравченко в Facebook повідомив про арешт активів на $11,1 млн. За даними слідства, злочинне угруповання за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало конфіденційну інформацію та документи, а за повернення та нерозголошення вимагало викуп.

Фото: Руслан Кравченко в Facebook Докази в справі

"Незаконно набуті кошти перераховували на підконтрольні криптогаманці, потім обготівковували та легалізовували в Україні – зокрема, через купівлю нерухомості та іншого дорогого майна. Орієнтовна сума завданих збитків перевищує 100 млн доларів США", – йдеться у повідомленні.

Місцезнаходження співучасника правоохоронці встановили під час додаткових обшуків. Він, за інформацією ОГП, відповідав за виведення і легалізацію коштів. Фігуранта затримали, суд призначив тримання під вартою з альтернативою застави в 399 млн грн.

Фото: Руслан Кравченко

"Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків. Арештовано активи на загальну суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та криптовалюта еквівалентом близько 8,3 млн доларів США. Раніше у цій справі про підозру вже було повідомлено одному з організаторів, який переховувався від іноземного правосуддя, та ще одному учаснику схеми", – нагадав генеральний прокурор.