Сьогодні вранці окупанти атакували Мерефу на Харківщини, є загибла та постраждалі

Сьогодні вранці окупанти атакували Мерефу на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу ворожим БпЛА загинула жінка, її вік уточнюється.

Постраждали ще шестеро людей. Попередньо, важких поранень зазнала 40-річна жінка, у середньому стані – травмовані 30-річна, 42-річна і 24-річна жінки. Їх госпіталізували, медики зараз надають всю необхідну допомогу.

Гострої реакції на стрес зазнали 26-річний і 29-річний чоловіки, вони отримали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено цивільне підприємство. Наразі всі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків цього удару.