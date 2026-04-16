​Двоє людей постраждали на Чернігівщині через обстріли росіян

Упродовж доби росіяни атакували Чернігівську область. Постраждали двоє людей. Понівечені будинки, авто, лікарня. Росіяни цілили по енергооб’єкту.

Про це у телеграмі повідомили начальник ОВА В’ячеслав Чаус та обласна поліція.

Унаслідок удару «молнії» по Семенівці Новгород-Сіверського району постраждала 50-річна жінка. У неї акубаротравма. Росіяни поцілили дроном по будівлі лікарні – пошкоджено скління вікон. FPV-дрон поцілив у вантажівку в Городнянській громаді. 41-річний водій зазнав уламкових поранень. Його ушпиталили.

Учора ввечері ворог завдав ударів «геранями» по енергообʼєкту в Ніжинському районі. У селах Чернігівського і Новгород-Сіверського районів через обстріли росіян пошкоджені оселі та автівка.

Усього було 46 обстрілів. Зафіксували 64 вибухи.

Чаус зазначив, що практично всю добу Росія атакувала міста й села України. Частина дронів заходила саме через Чернігівську область, тому активно працювала ППО. Більше 85% ударних дронів було збито оборонцями та подавлено засобами РЕБ.