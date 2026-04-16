У Херсонській області є загиблі та поранені через атаки РФ

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонську область із авіації, артилерії та дронами. Через агресію РФ дві людини загинули, ще 11 –дістали поранення, з них – 2 дитини.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Львівські Отруби, Берислав, Комишани, Чорнобаївка, Надіївка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Веселе, Велика Олександрівка, Гончарне, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Інженерне, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Приозерне, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Олександрівка, Широка Балка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Новодмитрівка, Бургунка, Новоолександрівка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, вантажівку, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей.

Прокудін нагадав, що якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.