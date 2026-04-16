Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Росіяни атакували Харків ударними дронами: є постраждалі

Один з шахедів влучив біля житлового будинку.

Ілюстративне фото, наслідки атаки в Харківській області
Фото: ДСНС в Telegram

Близько опівночі окупанти атакували Харків ударними дронами. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання у дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі.

У Немишлянському районі наслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив також про влучання у Слобідському районі міста.

На місці влучань працюють всі екстрені служби.

﻿
Читайте також
