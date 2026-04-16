Росіяни атакували Харків ударними дронами: є постраждалі

Один з шахедів влучив біля житлового будинку.

Близько опівночі окупанти атакували Харків ударними дронами. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання у дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі.

У Немишлянському районі наслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив також про влучання у Слобідському районі міста.

На місці влучань працюють всі екстрені служби.