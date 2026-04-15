Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро (доповнено)

Ввечері 15 квітня окупанти атакували Дніпро: постраждали діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зафіксовано займання на території навчального закладу.

Фото: Дніпропетровська ОВА Атака на Дніпро 15 квітня

В ОВА повідомили, що через атаку росіян на Дніпро постраждали двоє дітей .

Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна. Їм надають необхідну медичну допомогу.

За оновленими даними від ОВА, поранень дістала і 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

