Суспільство / Війна

Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро (доповнено)

Внаслідок атаки сталось займання на території навчального закладу.

Атака на Дніпро 15 квітня
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері 15 квітня окупанти атакували Дніпро: постраждали діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зафіксовано займання на території навчального закладу.

В ОВА повідомили, що через атаку росіян на Дніпро постраждали двоє дітей

Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна. Їм надають необхідну медичну допомогу.

За оновленими даними від ОВА, поранень дістала і 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

  • Упродовж дня 15 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини безпілотниками. 
