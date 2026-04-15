В Міноборони заявили про впровадження нової моделі ведення війни

З серії ' Війна дронів'. Військовослужбовець з позивним «Тrader» з ударного батальйону безпілотників «Ахіллес» готує FPV дрони

Нова модель ведення війни впроваджується в Україні. Вона вже показала результати на фронті.Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Йдеться про дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

"Такий підхід вже показав результат на півдні, де з лютого було звільнено великий об’єм територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.