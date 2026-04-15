Зеленський і Мелоні обговорили можливість разом робити ППО і дрони

пресконференція Володимира Зеленського і Джорджі Мелоні 15 квітня 2026 року в Римі

Лідери України та Італії обговорили можливість спільної співпраці щодо виробництва ППО, а також безпілотників.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський на пресконференції з главою італійського уряду Джорджею Мелоні 15 квітня.

«Ми обговорили нашу потребу, можливість працювати разом для виробництва ППО... Україна розробила спеціальний формат угоди щодо безпеки, яку ми називаємо drone deal. Важливо, що є інтерес Італії до такої співпраці. Ми домовились з Джорджею, що наші команди пропрацюють деталі drone deal між нашими країнами. Ми працюємо, щоб збільшити взаємодію між нашими оборонними секторами, між нашими оборонними компаніями. Це точно додасть сили технологій, робочих місць обом країнам», - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що важливо продовжувати необхідний тиск на Росії через санкції. Також із Мелоні він говорив про необхідність розблокування європейського пакету підтримки для України у розмірі 90 мільярдів євро.

Зеленський також повідомив, що українська сторона робить внесок в стабілізацію ситуації на Близькому Сході.

«Ми працюємо з відповідними країнами командами з лідерами для захисту від ударів шахедів та для розвитку їхньої оборони. Аналогічні кроки Україна пропонує Європі. Нам усім потрібна сучасна правді, справді дієва система оборони. і яка здатна захистити від будь-яких загроз», - наголосив глава держави.