Єврокомісар: ЄС поступається Росії за обсягами виробництва озброєння

Євросоюз має значно пришвидшити виробництво оборонної продукції, оскільки наразі суттєво поступається Росії за обсягами виробництва озброєння.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу в комітеті з безпеки та оборони Європейського парламенту, пише Укрінформ.

За словами єврокомісара, нинішні виклики для Європи значно серйозніші, ніж ті, які вже вдалося подолати. Головна проблема – відставання від Росії у виробництві зброї.

"Росія все ще випереджає нас у виробництві", – наголосив він.

Кубілюс зазначив, що попри зростання інвестицій, оборонне виробництво в ЄС збільшується надто повільно. Він навів порівняльні дані щодо виробництва озброєнь в РФ та ЄС за минулий рік:

"Річне виробництво крилатих ракет: Росія – 1100, Європейський Союз – 300.

Річне виробництво балістичних ракет: Росія – 900, ЄС – 0. Річне виробництво артилерійських боєприпасів: Росія – 4 мільйони, Європейський Союз – 2 мільйони.

Виробництво бойових машин піхоти: Росія – 3500, Європейський Союз – 500".

Єврокомісар підкреслив, що для ефективного стримування Росії Європа має не лише наздогнати, а й перевершити її у виробництві озброєнь.

Він провів історичну паралель, згадавши Другу світову війну: "У 1939 році Гітлер розпочав війну, бо вірив у свою промислову перевагу. Він програв, коли США мобілізувалися і обігнали Німеччину".

Окремо Кубілюс наголосив на важливості досвіду України. На його думку, європейські виробники мають перейняти український підхід – поєднання високих технологій із масовим і відносно дешевим виробництвом.

Зокрема, за його словами, Україна вже цього року виготовила близько 700 крилатих ракет типу "Фламінго" та готується до запуску власного виробництва балістичних ракет. У перспективі – спільне з європейськими партнерами створення нових протибалістичних систем.

Кубілюс підсумував, якщо європейська оборонна промисловість не зможе радикально наростити виробництво, ЄС буде змушений активніше шукати формати співпраці з Україною, щоб разом випередити Росію.