Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСвіт

Єврокомісар: ЄС поступається Росії за обсягами виробництва озброєння

Євросоюз повинен наростити обсяги виробництва зброї.

Єврокомісар: ЄС поступається Росії за обсягами виробництва озброєння
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Євросоюз має значно пришвидшити виробництво оборонної продукції, оскільки наразі суттєво поступається Росії за обсягами виробництва озброєння. 

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу в комітеті з безпеки та оборони Європейського парламенту, пише Укрінформ.

За словами єврокомісара, нинішні виклики для Європи значно серйозніші, ніж ті, які вже вдалося подолати. Головна проблема – відставання від Росії у виробництві зброї.

"Росія все ще випереджає нас у виробництві", – наголосив він.

Кубілюс зазначив, що попри зростання інвестицій, оборонне виробництво в ЄС збільшується надто повільно. Він навів порівняльні дані щодо виробництва озброєнь в РФ та ЄС за минулий рік: 

"Річне виробництво крилатих ракет: Росія – 1100, Європейський Союз – 300. 

Річне виробництво балістичних ракет: Росія – 900, ЄС – 0. Річне виробництво артилерійських боєприпасів: Росія – 4 мільйони, Європейський Союз – 2 мільйони. 

Виробництво бойових машин піхоти: Росія – 3500, Європейський Союз – 500".

Єврокомісар підкреслив, що для ефективного стримування Росії Європа має не лише наздогнати, а й перевершити її у виробництві озброєнь.

Він провів історичну паралель, згадавши Другу світову війну: "У 1939 році Гітлер розпочав війну, бо вірив у свою промислову перевагу. Він програв, коли США мобілізувалися і обігнали Німеччину".

Окремо Кубілюс наголосив на важливості досвіду України. На його думку, європейські виробники мають перейняти український підхід – поєднання високих технологій із масовим і відносно дешевим виробництвом.

Зокрема, за його словами, Україна вже цього року виготовила близько 700 крилатих ракет типу "Фламінго" та готується до запуску власного виробництва балістичних ракет. У перспективі – спільне з європейськими партнерами створення нових протибалістичних систем.

Кубілюс підсумував, якщо європейська оборонна промисловість не зможе радикально наростити виробництво, ЄС буде змушений активніше шукати формати співпраці з Україною, щоб разом випередити Росію.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies