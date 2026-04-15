Ізраїль і Ліван обмінялися ударами

Через кілька годин після переговорів удари відновилися.

У середу армія Лівану атакувала два транспортні засоби південніше Бейрута, "Хезболла" відповіла на це ракетними ударами. Обмін атаками відбувся через декілька годин після зустрічі ліванських та ізраїльських представників у Вашингтоні, пишуть France 24.

Ізраїль повідомив про враження понад 200 цілей "Хезболли" за добу. Зокрема, "пускових установок і терористів".

Армія закликала ліванців евакуюватися на північ річки Захрані, що свідчить про підготовку наступних атак.

Законодавець угруповання "Хезболла" Хассан Фадлаллах сказав, що воно вимагає повного припинення вогню, і щоб Ізраїль не міг завдавати ударів по ліванській території так, як він робив з Газою після досягнення мирної угоди з ХАМАСом.

Ізраїль відмовився поширювати на ліванську “Хезболлу” домовленість про припинення вогню з Іраном. Він продовжує наполягати на створенні на території Лівану буферної зони поблизу кордону.

Учора відбулися перші за роки перемовини між представниками Лівану і Ізраїлю.