Орбан розблокує кредит Києву після відновлення постачання нафти, – Мадяр

На початку цього тижня він заявив, що його країна не перешкоджатиме Києву отримати допомогу, але збереже право не брати фінансової участі у кредиті.

Теперешній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме своє вето на кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро, як тільки буде відновлено потік нафти ключовим трубопроводом.

Про це заявив переможець парламентських виборців Петер Мадяр, пише Bloomberg.

На початку цього тижня він заявив, що його країна не перешкоджатиме Києву отримати допомогу. Водночас Угорщина все ще збереже свою відмову від фінансової участі в кредиті.

Орбан заблокував виплату кредиту в суперечці з Україною щодо перебоїв у постачанні нафти через нафтопроводи “Дружба”, які були пошкоджені унаслідок удару російського безпілотника в січні. Лідери ЄС засудили вето, яке накладено після схвалення кредиту в грудні. Виплата кредиту вимагає одноголосності всіх 27 держав-членів.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця квітня відремонтує нафтопровід "Дружба" на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.
