У Торонто лібералам вдалося здобути два потрібні портфелі для закріплення влади.

Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Марка Карні отримала монобільшість у парламенті завдяки успіху на проміжних виборах у двох округах Торонто.

Як пише Deutsche Welle, перемога лібералів в найбільшому місті країни означала, що загальна кількість депутатів, які підтримують голову уряду, сягнула 173 у 343-місному законодавчому органі. Таким чином партія Карні отримала змогу ухвалювати закони без необхідності домовлятися з опозицією.

За рік прем'єрства Карні вдалося консолідувати лібералів на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа щодо анексії Канади та запровадження жорстких митних тарифів. Одразу п'ятеро опозиційних депутатів Палати громад за цей час перейшли до його коаліції.

Отримання більшості у парламенті означає, що ліберали можуть утримувати владу щонайменше до 2029 року, коли мають відбутися загальні вибори.